Неймар: главная цель ПСЖ - победа в ЛЧ

Вингер парижан заявил, что в клубе не будут размениваться на меньшее.

Вингер ПСЖ Неймар в предверрии матча Лиги чемпионов против Баварии заявил, что главная цель клуба - победа в турнире.

По словам бразильца, в команде хотят выигрывать все трофеи и сожалеют о вылете из Кубка Франции.

"Я уверен в себе. С тех пор как я оказался в Европе, я всегда был в топе. Я знаю свои способности, свои черты. Мы все готовы к этому матчу, у нас отличная команда.

Мне нравится играть в топ-матчах против топ-команд. Именно в них высококлассные игроки должны себя проявлять. Мы приложим максимум усилий, чтобы показать свою лучшую версию.

Наша главная цель - Лига чемпионов, очевидно. Иногда нам не удается сделать все идеально. Это как чемпионат мира, до конца доходит тот, кто делает меньше ошибок.

Мы здесь не на прогулке, мы для работы. Мы хотим выиграть все титулы. Нам жаль, что ПСЖ вылетел из Кубка Франции", - сказал Неймар для RMC Sport.

Напомним, матч ПСЖ - Бавария пройдет завтра, 14 февраля, в 22:00 по Киеву.