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УЕФА несет ответственность за давку и драки на финале ЛЧ-2022

Независимая комиссия дала свою оценку.
Вчера, 22:29
Фан-зона в Париже / Getty Images
Фан-зона в Париже / Getty Images

Независимая комиссия пришла к выводу, что главным виновником давки перед финалом ЛЧ в Париже была УЕФА.

Напомним, что перед финальным матчем прошлогоднего розыгрыша Лиги Чемпионов на стадионе Стад-де-Франс произошла давка. Полицейским пришлось примеять слезоточивый газ и перцовые балончики, чтобы успокоить толпу.

Тогда УЕФА заявила, что причиной давки стало большое количество людей с фальшивыми билетами. Однако аналитики считают, что нет оснований утверждать, что основной причиной стало мошенничество с билетами.

Независимая комиссия возложила вину на УЕФА, которые не выполнили свои обязательства по обеспечению порядка и безопасности.

"УЕФА должен был исполнить контролирующую и надзорную роль в вопросах безопасности. Очевидно, этого не произошло", – говорится в отчете, который, что интересно, сама УЕФА и заказала.


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