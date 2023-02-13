УЕФА несет ответственность за давку и драки на финале ЛЧ-2022

Независимая комиссия пришла к выводу, что главным виновником давки перед финалом ЛЧ в Париже была УЕФА.

Напомним, что перед финальным матчем прошлогоднего розыгрыша Лиги Чемпионов на стадионе Стад-де-Франс произошла давка. Полицейским пришлось примеять слезоточивый газ и перцовые балончики, чтобы успокоить толпу.

Тогда УЕФА заявила, что причиной давки стало большое количество людей с фальшивыми билетами. Однако аналитики считают, что нет оснований утверждать, что основной причиной стало мошенничество с билетами.

Независимая комиссия возложила вину на УЕФА, которые не выполнили свои обязательства по обеспечению порядка и безопасности.

"УЕФА должен был исполнить контролирующую и надзорную роль в вопросах безопасности. Очевидно, этого не произошло", – говорится в отчете, который, что интересно, сама УЕФА и заказала.