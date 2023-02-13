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Игрок Ювентуса арестован из-за подозрений в нападении на бывшую

Мохаммед Ихаттарен может сесть в тюрьму
Вчера, 22:58
Мохаммед Ихаттарен
Мохаммед Ихаттарен

Игрок туринского Ювентуса Мохаммед Ихаттарен обвинен в нападении на свою бывшую девушку.

Как сообщает издание Calciomercato, вероятное преступление произошло в Амстердаме. Полиция провела обыск в доме нидерландца и допросила его, а затем взяла под стражу.

Примечательно, что Ихаттарена арестовали уже во второй раз за последнее время. Первый случай произошел в ноябре прошлого года, когда нападающего обвинили в угрожах другому человеку.

Ювентус подписал футболиста в 2021 году и с тех пор он выступал за Сампдорию и Аякс в аренде, но нигде не закрепился.


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