Миколенко получил среднюю оценку за матч против Ливерпуля

Украинец стал не главной причиной поражения в дерби.

Виталий Миколенко в борьбе за мяч

В рамках 23 тура чемпионата Англии Ливерпуль победил Эвертон со счетом 2:0.

Украинский защитник "ирисок".Виталий Миколенко провел все 90 минут в матче. Игрок сделал 4 перехвата, 4 выноса мяча и 3 отбора.

Футтболист также выиграл три единоборства, 4 раза сфолил и 11 раз потерял мяч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6.6 балла.

Стоит отметить, что худшим игроком встречи стал центрбэк Эвертона Конор Коуди, а лучшим защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд.