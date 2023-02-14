Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 13.02.2023

Во вторник, 13 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Эвертон.

Подопечные Юргена Клоппа сумели добыть положительный результат, обыграв соперника со счетом 2:0.

Перед перерывом лидер Ливерпуля Мохаммед Салах завершил контратаку команды, что помогло выйти вперед. На старте второго тайма новичок "красных" Коди Гакпо удвоил преимущество своей команды, забив дебютный гол.

До конца встречи Эвертон пытался распечатать ворота хозяев, но все старания были безрезультатны.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ливерпуль - Эвертон в чемпионате Англии:

Ливерпуль - Эвертон 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Э. Робертсон - Хендерсон (Милнер, 79), Фабиньо, Байцетич (Кейта, 89) - Салах (Эллиотт, 90), Нуньес (Жота, 69), Гакпо (Фирмино, 80).

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко - Ивоби, Гуйе, Онана (Дэвис, 78), Макнил (Мопе, 77) - Дукуре - Симмс.

Предупреждения: Робертсон - Коуди, Дукуре, Пикфорд