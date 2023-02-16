Реал - Эльче 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 15.02.2023

В рамках 21-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Эльче. Мадридский клуб не оставил шансов сопернику, выиграв встречу с разгромным счетом - 4:0.

В первом тайме в составе "королевского клуба" голами отличились Асенсио и Карим Бензема. Форвард оформил дубль, забив два гола с пенальти.

После перерыва полузащитник Реала Лука Модрич установил финальный счет, забив четвертый гол на 80-й минуте.

Украинский голкипер испанцев Андрей Лунин провел всю игру на поле.

Вашему вниманию видео голов Реал - Эльче в матче чемпионата Испании:

Реал - Эльче 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 30 (пен.), 45 (пен.), Модрич, 80

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль (Чуамени, 68), Милитао, Начо, Алаба – Вальверде (Одриосола, 68), Камавинга, Себальос (Модрич, 68) – Асенсио (Аррибас, 81), Бензема (Мариано, 71)

Эльче: Бадиа — Диего Гонсалес (Лирола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян — Кармона, Гути (Шейх, 58), Гумбау, Фидель (Моренте, 58), Клерк — Нтека (Бойе, 66), Понсе

Предупреждение: Мариано – Роко, Гумбау, Диего Гонсалес

Источник: MEGOGO