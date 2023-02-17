Степаненко: Нужно понимать, что Мудрик уехал, едем дальше, развиваемся

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретился с Ренном. Для "горняков" это был первый официальный матч после трансфера Михаила Мудрика в Челси.

Полузащитник и ветеран донецкого клуба Тарас Степаненко поделился мыслями об игре команды без ее прежнего лидера.

Слушайте, я в Шахтере уже 13 лет. Футболисты приходили и уходили, добывали уже достижения в других лигах, это нормальный процесс. Нужно понимать, что Миша уехал.

Надо использовать тех ребят, что есть, играть без него. Все нормально, идем дальше, развиваемся.

Результат хороший, мы победили. Конечно, во Франции будет сложно. Считаю, если бы было 2:0, то легче бы не было. Должны не расслабляться, а, пожалуй, еще больше быть сконцентрированными и подготовиться к матчу", - сказал Степаненко.