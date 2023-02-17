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Поттер: Стерлинг и Чилвелл могут выйти на поле в игре с Саутгемптоном

Возвращение английского вингера может стоить места в старте Михаилу Мудрику.
Сегодня, 16:37
Грэм Поттер
Грэм Поттер

В рамках 24 тура чемпионата Англии Челси встретится с Саутгемптоном.

Наставник "синих" Грэм Поттер провел пресс-конференцию в преддверии матча.

Англичанин подтвердил, что Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл могут выйти в старте на эту встречу.

"Стерлинг и Чилуэлл? Посмотрим сегодня вечером на тренировке. Есть хороший шанс, что они будут в составе.

Я не слышал, как освистывали Кукурелью в Дортмунде. Там было 80 тысяч человек. Обамеянг - также важная часть состава, его поведение было хорошим. Также у нас есть Давид Фофана - молодой игрок с потенциалом.

Тяжелая ситуация с контрактом Маунта, однако оставлю это для него и клуба. С Мейсоном классно работать, надеюсь, это быстро решится.

Не уверен, что согласен с утверждением о проблемах с реализацией. Хотел бы, чтобы мы создавали еще больше моментов", - сказал Поттер.

Стоит  отметить, что Рахим Серлинг играет преимущественно на позиции левого вингера, что может повлиять на игровые минуты Михаила Мудрика.


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