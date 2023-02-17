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Футбол

Артета - о Зинченко: Нам нужны настолько опытные игроки

Испанец высказался о важности украинца
Сегодня, 16:56
Александр Зинченко и Микель Артета
Александр Зинченко и Микель Артета

В рамках 24 тура АПЛ Арсенал встретится с Астон Виллой. Наставник "канониров" Микель Артета провел традиционную предматчевую пресс-конференцию.

На мероприятии один из журналистов поднял тему важности для клуба таких игроков, как Габриэль Жезус, Жоржиньо и Александр Зинченко.

Испанский специалист заявил, что эта тройца является необходимой для клуба благодаря своему опыту.

"Нам нужны игроки с таким опытом, которые могут направлять, успокаивать и показывать молодым игрокам путь, как это сделать. Вот о чем мы говорим.

Если вы хотите выиграть лигу, вы должны копать глубоко. Иногда вы проиграете один или два матча, иногда вы заслужите победу, иногда вам придется выиграть на 96-й минуте, иногда вам придется играть с 10 игроками. Вы должны играть во многих разных контекстах", - сказал Артета.

Матч Арсенал - Астон Вилла состоится завтра, 18 февраля в 14:30 по Киеву.


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