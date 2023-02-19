Унион - Шальке: обзор и результат матча чемпионата Германии 19.02.2023

Столичный клуб сейчас лишь делит первую строчку с мюнхенцами.

В рамках 21 тура чемпионата Германии Унион встретился с Шальке.

Благодаря осечке Баварии, которая произошла днем ранее коллектив Урса Фишера имел прекрасную возможность обогнать мюнхенцев в таблице Бундеслиги.

Обе команды традиционно играли от обороны, поэтому этот матч не принес болельщикам изобилия моментов у ворот обеих команд.

Все же немного ближе к победе был Унион, но добыть важные и желанные три очка им так и не удалось. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Статистика матча чемпионата Германии Унион - Шальке

Унион - Шальке 0:0

xG: 0.93 - 0.3

Владение мячем: 53% - 47%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 6 -3