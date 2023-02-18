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Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2: обзор матча и результат игры 18.02.2023

Дайо Упамекано серьезно подвел свою команду, получив прямую красную карточку уже на первых минутах матча.
Сегодня, 19:59
Джошуа Киммих / Getty Images
Джошуа Киммих / Getty Images

В субботу, 18 февраля, в Менхенгладбахе в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги местная Боруссия принимала в гостях мюнхенскую Баварию.

То, в каком ключе будет проходить поединок, было предопределено уже на 8-й минуте, когда Дайо Упамекано не дал забить Алласану Плеа ценой красной карточки.

Вскоре "жеребята" реализовали свое большинство. Решив разыграть штрафной с правого фланга, Йонас Хофманн отпасовал на линию штрафной, где Ларс Штиндль в касание нанес удар низом в ближний угол. Экс-голкипер Боруссии Янн Зомммер свою новую команду не выручил.

Даже в меньшинстве "ротен" нашли способ отыграться. В середине первого тайма Эрик Максим Чупо-Мотинг замкнул прострел в исполнении Альфонсо Дэвиса.

На старте второй половины подопечные Даниэля Фарке вновь вышли вперед - в этот раз Хофманн записал на свой счет гол.

Мюнхенский клуб пытался отыграться, создавая моменты, однако это лишь привело к тому, что Боруссия забила третий гол. Маркус Тюрам позволил Хофманну оформить дубль из ассистов.

Уже в добавленное арбитром время Матис Тель сократил отставание в счете, однако на этом все и закончилось.

Бавария потерпела второе поражение в чемпионате и теперь она может упустить лидерство, если Унион выиграет свой матч. Боруссия же поднялась на 8-е место, имея теперь в активе 29 очков.

Статистика матча Боруссия Менхенгладбах - Бавария 21-го тура Бундеслиги

Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2
Голы: Штиндль, 13, Хофманн, 55, Тюрам, 84 - Чупо-Мотинг, 35, Тель, 90+3.

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 9 - 9
Ожидаемые голы (xG): 2.23 - 1.31

Боруссия Менхенгладбах: Омлин - Лайнер, Итакура, Эльведи, Бенсебаини - Крамер (Вайгль, 56 (Янчке, 90)), Коне, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн, Штиндль (Тюрам, 74) - Плеа (Нойхаус, 74).

Бавария: Зоммер - Павар, Упамекано, Блинд, Дэвис - Киммих, Гнабри (Сане, 46), Горецка (Де Лигт, 62), Гравенберх (Мусиала, 46), Мюллер (Канселу, 16) - Чупо-Мотинг (Тель, 62).

Предупреждение: Горецка.

Удаление: Упамекано (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Менхенгладбах Бавария Мюнхен

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