Ди Мария: Хочу сыграть на следующем Копа Америка, но о ЧМ уже не мечтаю

Аргентинец не верит, что еще надолго сможет задержаться в сборной.

Вингер Ювентуса Анхель ди Мария поделился мыслями о своей карьере в сборной Аргентины.

Ди Мария отметил, что не сыграет на следующем Мундиале, но на континентальном первенстве надеется помочь "альбиселесте".

"Уже не мечтаю о следующем чемпионате мира. Верю в свое выступление на следующем Кубке Америки, сделаю все возможное для этого, хотел бы сыграть там".

При этом Анхель считает, что Лионель Месси, который является его ровесником сможет выступить на чемпионате мира-2026.

"Месси должен играть на следующем ЧМ. Это Лео. Семь Золотых мячей, трофеи Лиги чемпионов, он выиграл все с Барселоной. Месси лучший в истории. Лео и остальные должны быть на самом высоком уровне", - добавил аргентинец

.Напомним, что ди Мария сделал тату в честь победы на ЧМ-2022.