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Дель Пьеро рассказал, что мог оказаться в Манчестер Юнайтед

Итальянского нападающего очень хотел подписать сэр Алекс Фергюсон.
Сегодня, 11:27
Алессандро Дель Пьеро / Getty Images
Алессандро Дель Пьеро / Getty Images

Легенда туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро рассказал, что его карьера могла пойти другим путем.

По словам итальянца, сэр Алекс Фергюсон на протяжениии нескольких сезонов настаивал на его переходе в Манчестер Юнайтед.

"Сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы я был в Манчестер Юнайтед, я все еще хорошо об этом помню.

Это было до, а также после 2000-го года, он настаивал на том, чтобы приобрести меня в МЮ", - сказал Дель Пьеро в интервью Sky Sports

В составе "старой синьоры" Дель Пьеро провел 705 игр, в которых забил 290 голов и отдал 179 ассистов. 


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