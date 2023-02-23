Дель Пьеро рассказал, что мог оказаться в Манчестер Юнайтед
Итальянского нападающего очень хотел подписать сэр Алекс Фергюсон.
Легенда туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро рассказал, что его карьера могла пойти другим путем.
По словам итальянца, сэр Алекс Фергюсон на протяжениии нескольких сезонов настаивал на его переходе в Манчестер Юнайтед.
"Сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы я был в Манчестер Юнайтед, я все еще хорошо об этом помню.
Это было до, а также после 2000-го года, он настаивал на том, чтобы приобрести меня в МЮ", - сказал Дель Пьеро в интервью Sky Sports
В составе "старой синьоры" Дель Пьеро провел 705 игр, в которых забил 290 голов и отдал 179 ассистов.