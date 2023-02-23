Дель Пьеро рассказал, что мог оказаться в Манчестер Юнайтед

Легенда туринского Ювентуса Алессандро Дель Пьеро рассказал, что его карьера могла пойти другим путем.

По словам итальянца, сэр Алекс Фергюсон на протяжениии нескольких сезонов настаивал на его переходе в Манчестер Юнайтед.

"Сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы я был в Манчестер Юнайтед, я все еще хорошо об этом помню.

Это было до, а также после 2000-го года, он настаивал на том, чтобы приобрести меня в МЮ", - сказал Дель Пьеро в интервью Sky Sports

В составе "старой синьоры" Дель Пьеро провел 705 игр, в которых забил 290 голов и отдал 179 ассистов.