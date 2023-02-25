Артета: Мы хотели победить для Зинченко, для украинцев, которые вдохновляют мир

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своими мыслями после минимальной победы над Лестером

По словам испанского специалиста, команда хотела добыть три очка для Александра Зинченко, который вывел команду на матч с капитанской повязкой.

"Мы доминировали на протяжении всего матча. Все было прекрасно - игра, понимание свободного пространства. Для большего количества голов не хватало лишь последней передачи. Отмененный гол разочаровал, но хорошо, что мы дали сопернику возможность нанести только один удар.

Мы рады, что одержали две подряд выездные победы. Они были вполне заслуженными.

Мы хотели победить для Зинченко, для его семьи и тех, кого он любит. Для украинских людей, которые вдохновляют мир своим боевым духом уже в течение года", - заявил испанец.

Напомним, что Арсенал сейчас возглавляет таблицу АПЛ, имея 57 очков в своем активе

