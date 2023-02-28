iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алаба объяснил, почему проголосовал за Месси

Это было не совсем его решение.
Сегодня, 15:38
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Защитнику Реала Давиду Алабе пришлось оправдываться перед болельщиками за то, что его выбор на FIFA The Best пал на Лионеля Месси.

Напомним, что 27 февраля прошла церемония награждения FIFA The Best, по результатам которой лучшим игроком года стал Лионель Месси.

А Давид Алаба стал единственным игроком "сливочных", который не проголосовал за Кариму Бензема. После этого фанаты Реала начали травлю игрока, например, Инстаграм игрока буквально переполнен оскорблениями.

Так что австрийцу пришлось объяснить, почему он проголосовал именно за Месси, а не за своего одноклубника.

"Что касается FIFA The Best: это был выбор всей сборной Австрии, а не только мой. Каждый в команде мог проголосовать - так это решалось.

Все знают, особенно Карим, насколько я восхищаюсь им и его выступлениями", - написал Алаба.

Со всеми номинациями вы можете ознакомиться у нас на сайте. Также здесь вы можете посмотреть, как голосовали остальные капитаны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Алаба FIFA The Best

Статьи по теме

Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best
Мбаппе поздравил Месси с наградой FIFA The Best Мбаппе поздравил Месси с наградой FIFA The Best
Реал потерял двоих игроков после матча с Ливерпулем Реал потерял двоих игроков после матча с Ливерпулем
Алаба назвал своего фаворита на Золотой мяч Алаба назвал своего фаворита на Золотой мяч
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Игровые18:20
Поради щодо вибору хорошого онлайн-казино в Україні
Формула 118:12
Мерседес в тройке: Формула-1 представила официальный рейтинг команд
Лига Чемпионов17:56
Рух покинул Юношескую лигу УЕФА, минимально уступив Милану
Европа17:48
Клопп верит, что Ливерпуль может попасть в топ-4 АПЛ
Украина17:29
Трансферы УПЛ: Львов усилил защиту, Заря - полузащиту и атаку
Украина17:25
Состав Зари пополнил панамский форвард Маккаби Тель-Авив
Киберспорт17:20
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Киберспорт17:18
The Lima Major 2023: определены участники верхней и нижней сетки
Европа17:16
Ковачич может продолжить карьеру в другом топ-клубе АПЛ
Украина16:58
Шахтер с легкостью разгромил Минай
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK