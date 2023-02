Алаба объяснил, почему проголосовал за Месси

Защитнику Реала Давиду Алабе пришлось оправдываться перед болельщиками за то, что его выбор на FIFA The Best пал на Лионеля Месси.

Напомним, что 27 февраля прошла церемония награждения FIFA The Best, по результатам которой лучшим игроком года стал Лионель Месси.

А Давид Алаба стал единственным игроком "сливочных", который не проголосовал за Кариму Бензема. После этого фанаты Реала начали травлю игрока, например, Инстаграм игрока буквально переполнен оскорблениями.

Так что австрийцу пришлось объяснить, почему он проголосовал именно за Месси, а не за своего одноклубника.

"Что касается FIFA The Best: это был выбор всей сборной Австрии, а не только мой. Каждый в команде мог проголосовать - так это решалось.

Все знают, особенно Карим, насколько я восхищаюсь им и его выступлениями", - написал Алаба.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances