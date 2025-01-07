Защитник Реала вернулся в состав спустя год после травмы
Защитник мадридского Реала Давид Алаба вскоре сможет вернуться на поле после годичного восстановления от травмы.
Ранее 32-летний австриец приступил к тренировкам в общей группе и был включен в заявку команды на ближайший матч Суперкубка Испании против Мальорки.
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Список игроков, которые смогут принять участие в предстоящем поединке, опубликовала пресс-служба "сливочных".
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 7, 2025
🆚 @RCD_Mallorca#SuperSupercopa pic.twitter.com/XQkIbkQW1J
Напомним, что Алаба не выходил на поле с декабря 2023 года после того, как получил разрыв крестообразной связки колена и перенес две операции.
Полуфинальный матч Суперкубка Испании Реал - Мальорка состоится в четверг, 9 января, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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