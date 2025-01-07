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Защитник Реала вернулся в состав спустя год после травмы

Завершив длительное восстановление, Давид Алаба попал в заявку на ближайший матч.
Сегодня, 19:18
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Защитник мадридского Реала Давид Алаба вскоре сможет вернуться на поле после годичного восстановления от травмы.

Ранее 32-летний австриец приступил к тренировкам в общей группе и был включен в заявку команды на ближайший матч Суперкубка Испании против Мальорки.

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Список игроков, которые смогут принять участие в предстоящем поединке, опубликовала пресс-служба "сливочных".

Напомним, что Алаба не выходил на поле с декабря 2023 года после того, как получил разрыв крестообразной связки колена и перенес две операции.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании Реал - Мальорка состоится в четверг, 9 января, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба Суперкубок Испании

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