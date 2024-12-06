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Основной игрок Реала вернулся в общую группу после пропущенного года из-за травмы

Давид Алаба тренируется вместе с другой командой.
Сегодня, 14:41
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Мадридский Реал может порадовать своих фанатов хорошими кадровыми новостями.

Как сообщает Фабрицио Романо, в основную группу мадридцев вернулся Давид Алаба. Футболист пропустил почти год из-за травмы крестообразной связки.

Инсайдер также добавляет, что Алаба никогда не думал о завершении карьеры или об уходе из мадридского Реала из-за своего серьезного повреждения.

Последний раз Давид играл еще в декабре прошлого года против Вильярреала.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал продлит контракт с воспитанником , который помог «залатать дыру» в обороне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Давид Алаба

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Основной игрок Реала вернулся в общую группу после пропущенного года из-за травмы
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