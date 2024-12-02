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Реал продлит контракт с воспитанником, который заменил травмированного лидера клуба

Рауль Асенсио получит вознаграждение за свою помощь родной команде.
Сегодня, 12:59
Рауль Асенсио / Getty Images
Рауль Асенсио / Getty Images

Мадридский Реал планирует вознаградить одного из своих воспитанников новым контрактом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сливочные» в ближайшее время проведут переговоры о новом соглашении с 19-летним центрбеком Раулем Асенсио. Футболист недавно дебютировал за взрослую команду после травмы Эдера Милитао.

Столичный клуб хочет отметить то, как Асенсио воспользовался случаем, который неожиданно выпал ему из-за повреждений у других защитников.

Новая договоренность будет иметь пункт об улучшении заработной платы, а вот срок ее остается неизвестным. Текущий контракт истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Реал интересуется футболистом Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Рауль Асенсио

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