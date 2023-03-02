Арсенал - Эвертон 4:0 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 01.03.2023

В рамках перенесенного седьмого тура АПЛ Арсенал принимал на своем поле Эвертон.

В концовке первого тайма лондонский коллектив сделал шикарный задел для победы в матче. Сначала Зинченко отдал голевую передачу на Сака, который пробил в ближнею девятку. Затем Мартинелли удвоил преимущество, забив в компенсированное время.

На старте второго тайма Эвертон пытался исправить ситуацию, сократив отставание, но у игроков ничего не вышло.

В последние минуты матча Арсенал забил еще дважды, добыв разгромную победу. Авторами голов стали Эдегор и Мартинелли, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео голов Арсенал - Эвертон в матче чемпионата Англии:

Арсенал - Эвертон 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдагор, 71

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 82) - Джака (Фабиу Виейра, 72), Жоржиньо (Парти, 46), Эдегор - Сака (Смит-Роу, 82), Троссард (Нкетиа, 72), Мартинелли.

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Годфри, 61), Тарковски, Кин, Миколенко - Гуйе (Холгейт, 46), Дукуре (Дэвис, 79), Онана - Ивоби, Мопе (Грэй, 61), Макнил.

Предупреждения: Тарковски, 52, Годфри, 66