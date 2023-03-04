Фиорентина - Милан: обзор и результат матча чемпионата Италии 04.03.2023

В рамках 25 тура чемпионата Италии Фиорентина приняла Милан.

"Россонерри" после серии неудачных матчей в последних трех играх добыли три победы и закономерно подошли к матчу в статусе фаворита. В свою очередь, "фиалки" демонстрировали довольно нестабильную игру.

Однако, на поле игра пошла не по такому сценарию, который ожидался перед поединком. Хозяева с первых минут поединка уверенно действовали у своих ворот не позволяя ничего создать сопернику и довольно часто и остро атаковали.

Долгое время это ни к чему не приводило, однако практически сразу после перерыва Николас Гонсалес открыл счет в поединке, огорчив коллектив Стефано Пиоли.

На этом коллектив Винченцо Итальяно не остановился, продолжая давить на своих оппонентов и это вылилось во второй забитый гол в исполнении Луки Йовича. Серб удвоил преимущество на 87 минуте.

За несколько мгновений до финального свистка Тео Эрнандес отквитал один мяч, но на большее банально не хватило времени.

Милан после 25 игр занимает 4 место, набрав 47 пунктов, а Фиорентина в свою очередь идет на 12 строчке в турнирной таблице, занеся в свой актив 28 баллов.

Статистика матча чемпионата Италии Фиорентина - Милан

Фиорентина - Милан 2:1

Голы: Гонсалес, 49, Йович, 87 - Эрнандес, 90+5

xG: 2.28 - 1.01

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 8 - 6

Владение мячем: 52% - 48%

Фиорентина: Терраччано, Бираги (Раньери 74), Жулио, Мартинес Куарта, Додо, Мандрагора, Амрабат, Бонавентура (Кастровилли 81), Иконе, Нико Гонсалес, Кабрал (Йович 81)

Милан: Меньян, Томори, Тиав, Калулу, де Кетеларе (Адли 83), Ребич (Ориги 66), Эрнандес, Тонали, Беннасер (Бакайоко 66), Мессиас (Салемакерс 74), Жиру (Ибрагимович 66)

Предупреждения: Кабрал, Иконе, Нико Гонсалес - Тиав, Мессиас, Калулу