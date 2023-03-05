Миколенко - вне заявки на матч против Ноттингема

В рамках 26 тура АПЛ Эвертон встретится с Ноттингемом.

Вне состава "ирисок" на данную встречу оказался украинец Виталий Миколенко. Украинец впервые в этом сезоне пропускает игру команды.

Как сообщила пресс-служба клуба, отсутствие Миколенко в заявке на матч связано с его болезнью.

Напомним, матч Эвертон - Ноттингем начнется сегодня, 5 марта, в 16:00 по Киеву.