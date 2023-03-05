Миколенко - вне заявки на матч против Ноттингема
Украинец пропускает поединок из-за болезни.
Сегодня, 15:40
В рамках 26 тура АПЛ Эвертон встретится с Ноттингемом.
Вне состава "ирисок" на данную встречу оказался украинец Виталий Миколенко. Украинец впервые в этом сезоне пропускает игру команды.
Как сообщила пресс-служба клуба, отсутствие Миколенко в заявке на матч связано с его болезнью.
Напомним, матч Эвертон - Ноттингем начнется сегодня, 5 марта, в 16:00 по Киеву.
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