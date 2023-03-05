iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча чемпионата Англии 05.03.2023

Тройка атаки Ливерпуля оформила по дублю и помогла добыть команде важную победу.
Сегодня, 20:25
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

В рамках центрального матча 26 тура АПЛ Ливерпуль на своем поле принял Манчестер Юнайтед.

"Красные" недостаточно уверенно начали поединок и у их соперника были шансы забить, однако ближе к концу первого тайма команда Юргена Клоппа набрала ход.

Перед перерывом Коди Гакпо открыл счет в матче с передачи Эндрю Робертсона. По всей видимости, этот гол сильно надломил психологически манкунианцев, ведь во втором тайме на поле была только одна команда.

"Красным дьяволам" пришлось серьезно пострадать на поле во второй половине встречи. Практически сразу после возобновления встречи Дарвин Нуньес удвоил преимущество команды, а сразу за этим Коди Гакпо оформил дубль.

Эрик тен Хаг попытался заменами хоть как-то спасти лицо команды, но это не помогло. На 65 минуте забил Мохаммед Салах, затем дублем отличился Нуньес, а после этого и египтянин решил не уходить с поля без второго забитого гола.

И это было еще не все. Финальную точку в матче установил вышедший во втором тайме бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 50, 65, Салах, 66, 85, Фирмино, 88

xG: 2.88 - 0.99
Удары: 18 - 8
Удары в створ ворот: 8 - 4
Владение мячем: 60% - 40%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед

Статьи по теме

Cалах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ за всю историю Cалах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ за всю историю
Агент форварда Ливерпуля подтвердил уход своего подопечного из клуба Агент форварда Ливерпуля подтвердил уход своего подопечного из клуба
У Салаха остался один гол до рекорда Фаулера У Салаха остался один гол до рекорда Фаулера
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 05.03.2023 АПЛ Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 05.03.2023 АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух
Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место пройдет одиночная смешанная эстафета
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Европа20:53
Интер на своем поле обыграл Лечче
Европа20:46
Cалах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ за всю историю
Европа20:25
Нуньес, Салах и Гакпо уничтожили Манчестер Юнайтед в принципиальном матче
Европа20:22
Агент форварда Ливерпуля подтвердил уход своего подопечного из клуба
Европа19:54
Челси может приобрести лидера РБ Лейпциг
ММА19:51
Джонс: Собираюсь не только победить Миочича, а прикончить его
Европа19:25
Лидер полузащиты Челси близок к уходу из клуба
Европа19:20
Барселона в меньшинстве сумела удержать победу над Валенсией
Формула 118:53
Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года
Европа18:49
Стерлинг определился со своим будущим в Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK