Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: Обзор и результат матча чемпионата Англии 05.03.2023

В рамках центрального матча 26 тура АПЛ Ливерпуль на своем поле принял Манчестер Юнайтед.

"Красные" недостаточно уверенно начали поединок и у их соперника были шансы забить, однако ближе к концу первого тайма команда Юргена Клоппа набрала ход.

Перед перерывом Коди Гакпо открыл счет в матче с передачи Эндрю Робертсона. По всей видимости, этот гол сильно надломил психологически манкунианцев, ведь во втором тайме на поле была только одна команда.

"Красным дьяволам" пришлось серьезно пострадать на поле во второй половине встречи. Практически сразу после возобновления встречи Дарвин Нуньес удвоил преимущество команды, а сразу за этим Коди Гакпо оформил дубль.

Эрик тен Хаг попытался заменами хоть как-то спасти лицо команды, но это не помогло. На 65 минуте забил Мохаммед Салах, затем дублем отличился Нуньес, а после этого и египтянин решил не уходить с поля без второго забитого гола.

И это было еще не все. Финальную точку в матче установил вышедший во втором тайме бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 50, 65, Салах, 66, 85, Фирмино, 88

xG: 2.88 - 0.99

Удары: 18 - 8

Удары в створ ворот: 8 - 4

Владение мячем: 60% - 40%