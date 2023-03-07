Нагельсманн: В играх таких команд, как ПСЖ и Бавария все решает форма в конкретный день

В рамках 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ встретится с Баварией на Альянц-Арене.

Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о предстоящем поединке.

По словам специалиста, команды имеют равный уровень и все решит форма игроков.

"День начнется с завтрака, во время которого все могут почувствовать, как обстоят дела в команде. После этого будет обсуждение стандартных положений, за которым следует так называемая активация, которую раньше называли попотеть. После обеда я сообщу игрокам состав и поговорю с ними индивидуально. После отдыха у нас последняя короткая встреча на разные темы, либо обсуждение плана матча, либо просто мотивация, после чего мы отправимся на стадион и, надеюсь, проведем хорошую и успешную игру.

ПСЖ нужен хотя бы один гол, чтобы выровнять счет. Я ожидаю, что они будут оказывать большое давление с самого начала. В Лиге 1 они часто защищаются глубоко и играют на контратаках. Их стиль игры также зависит от того, кто в форме и как они могут играть. В первом матче они были без Килиана Мбаппе в начале, что немного повлияло на их план на матч. Когда он вышел, они начали играть иначе. Как я уже сказал, я ожидаю, что это будет гораздо более атакующий и открытый матч, чем в Париже.

И у нас, и у ПСЖ огромная скорость в атаке. Мы хотим атаковать их, когда они владеют мячом, и физически бороться с первой минуты. Что нам нужно в ответном матче, так это не дать им использовать свой темп. Если вы даете их нападающим слишком много места, и они могут раскрыть свои качества и защищаться будет невероятно сложно.

Мы очень хорошо структурированная команда. Мы все хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. В противостоянии таких тяжеловесов, как Бавария и ПСЖ, форма в конкретный день всегда решает результат. У команд одинаковый уровень, если говорить об отдельных игроках. Оба клуба имеют настоящих звезд. Тем не менее, наши игроки имеют хорошее представление о том, как взаимодействовать друг с другом", - приводит слова Нагельсманна пресс-служба клуба.

Напомним, матч Бавария - ПСЖ состоится завтра, 8 марта, а какой футбол сегодня доступен к просмотру вы можете узнать на ISPORT.