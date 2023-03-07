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4 игрока из чемпионата россии: Петраков объявил заявку на матчи сборной Армении

Украинец не побрезговал игроками, играющими в стране-оккупанте.
Сегодня, 15:40
Александр Петраков / УАФ
Александр Петраков / УАФ

Наставник сборной Армении Александр Петраков объявил список из игроков, вызванных на сбор перед матчем отбора К ЧЕ-2024.

Среди футболистов, которых призвал украинский специалист нашлось место четырем представителям чемпионата россии.

Речь идет об Эдуарде Сперцяне, Наире Тикнизяне, Хорене Байрамяне и Георгии Арутюняне.

Стоит отметить, что это сбор для игроков, которые не играют в чемпионате Армении.

Примечательно, что Тикнизян ранее имел гражданство россии и выступал за молодежные сборные государства-террориста.

Напомним, на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.


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