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"Стараюсь учить каждый день": Цыганков озвучил свою главную проблему в Жироне

Украинский вингер поделился впечатлениями от пребывания в испанском клубе.
Сегодня, 18:55
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков рассказал, как проходит его адаптация в испанском клубе.

25-летний футболист отметил, что ему все нравится в новой обстановке, но пока для него проблемой является языковой барьер.

"Невероятно. Это новые ощущения, новый этап в моей жизни. Стараюсь сейчас этим наслаждаться. Мне действительно нравится Жирона. И город, и футбольный клуб. Все люди здесь стараются каждый день помочь мне. Большое спасибо им. Гораздо легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь.

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Адаптация, думаю, прошла хорошо. Как я сказал, каждый пытается помочь с любой проблемой, которая у меня могла быть в Испании, потому что это новая страна, новая лига.

Самая большая проблема - мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но стараюсь учить каждый день, немного новых слов. Надеюсь, через несколько месяцев будет легче", - рассказал Цыганков пресс-службе клуба.

Напомним, что украинский вингер уже провел за Жирону семь матчей в чемпионате Испании, в которых записал на свой счет три гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков поделился в соцсетях фотографией с новорожденным сыном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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