Цыганков поделился в соцсетях фотографией с новорожденным сыном
Украинец уже придумал имя своему ребенку.
Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков пару дней назад стал отцом.
Новоиспеченный папаша после сборов национальной команды сразу же рванул к своему новорожденному ребенку. Об этом стало известно в соцсетях Виктора, куда футболист опубликовал фото с сыном, которого назвал Леоном.
Напомним, о жене Цыганкова известно немного, а именно, что ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. В июне 2022 года пара официально оформила свои отношения.
В текущем сезоне на счету 25-летнего украинца три гола и три ассиста в семи матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Цыганков снова попал в команду недели FIFA 23.