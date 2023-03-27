Цыганков поделился в соцсетях фотографией с новорожденным сыном

Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков пару дней назад стал отцом.

Новоиспеченный папаша после сборов национальной команды сразу же рванул к своему новорожденному ребенку. Об этом стало известно в соцсетях Виктора, куда футболист опубликовал фото с сыном, которого назвал Леоном.

Источник: Instagram

Напомним, о жене Цыганкова известно немного, а именно, что ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. В июне 2022 года пара официально оформила свои отношения.

В текущем сезоне на счету 25-летнего украинца три гола и три ассиста в семи матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Цыганков снова попал в команду недели FIFA 23.