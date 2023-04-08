Тоттенхэм - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии

В рамках 30 тура чемпионата Англии Тоттенхэм встретился с Брайтоном.

Именно хозяева открыли счет благодаря голу Сон Хен-Мина уже на десятой минуте встречи.

Немногим позже лидер "чаек" Каору Митома мог сравнивать счет, однако, VAR углядел положение вне игры у японца.

То с чем не справился Митома смог сделать Льюис Данк. Центрбэк замкнул подачу Солли Марча и все же восстановил паритет.

Но, все же, коллективу Роберто Де Дзерби не смог удержать этот результат ведь в конце матча Харри Кейн все же вырвал победу для "шпор".

Стоит отметить, что в середине второго тайма Де Дзерби вместе с И.О. Главного тренера Тоттенхэма Кристианом Стеллини были удалены с поля из-за стычки.

Статистика матча чемпионата Англии Тоттенхэм - Брайтон

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Сон, 10, Кейн, 82 - Данк, 34.

xG: 0.11 - 0.64

Владение мячем: 35% - 65%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 3 - 4

