Барселона может продать талантливого хавбека при одном условии

Нико Гонсалес покинет клуб, если подпишут новый контракт с ветераном команды.

Барселона определилась с планами на трансферное окно.

Каталонцы могут избавиться от талантливого хавбека Нико Гонсалеса, выступающего в аренде в Валенсии.

Испанец уйдет из команды, если переподпишут контракт с Серхио Бускетсом, который может покинуть команду летом на правах свободного агента.

На Нико Гонсалеса претендует испанская Севилья, борящаяся за выживание в высшем дивизионе.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 16 матчах, забив один гол. Сейчас 21-летний игрок лечится от травмы.