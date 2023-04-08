Барселона может продать талантливого хавбека при одном условии
Нико Гонсалес покинет клуб, если подпишут новый контракт с ветераном команды.
Барселона определилась с планами на трансферное окно.
Каталонцы могут избавиться от талантливого хавбека Нико Гонсалеса, выступающего в аренде в Валенсии.
Испанец уйдет из команды, если переподпишут контракт с Серхио Бускетсом, который может покинуть команду летом на правах свободного агента.
На Нико Гонсалеса претендует испанская Севилья, борящаяся за выживание в высшем дивизионе.
В текущем сезоне полузащитник сыграл в 16 матчах, забив один гол. Сейчас 21-летний игрок лечится от травмы.