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Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 09.04.2023

Команды порадовали фанатов голами и большим количеством моментов.
Сегодня, 07:37
Getty Images
Getty Images

В воскресенье, 9 апреля, в рамках центрального матча 29-го тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Арсеналом.

На старте первого тайма лондонский коллектив сумел шокировать хозяев поля, забив дважды. Авторами голов стали Мартинелли и Жезус.

До конца первой половины встречи Салах сумел отыграть один мяч, реализовав свой момент.

Второй тайм начался с того, что египтянин не реализовал пенальти. Несмотря на упущенную возможность, Ливерпуль все равно сумел спастись от поражения. Автором спасительного гола стал Фирмино, который замкнул подачу Александер-Арнольда.

Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Арсенал:

Ливерпуль - Арсенал 2:2

Голы: Салах, 42, Фирмино, 87 - Мартинелли, 9, Жезус, 29


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Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

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