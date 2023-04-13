Гент - Вест Хэм: обзор и результат матча Лиги Конференций 13.04.2023
В рамках матча 1/4 финала Лиги Конференций Вест Хэм сыграл с Гентом.
Команды сыграли в результативную ничью, создав достаточное количество опасных моментов.
Счет в поединке открыли "молотобойцы" перед самым перерывом. Автором гола стал Дэнни Ингс.
После возобновления игры бельгийцы смогли отыграться благодаря усилиям Уго Кейперса.
Однако, для хозяев все могло закончиться очень плохо. Дело в том, что в компенсированное время Камиль Пйонтковски нарушил правила в своей штрафной и судья назначил пенальти, а также удалил поляка с поля. Впрочем, в решение арбитра вмешался VAR и оно было отменено, благодаря чему Гент спас ничью перед выездным поединком.
Статистика матча Гент - Вест Хэм
Гент - Вест Хэм 1:1
Голы: Кепйерс, 63 - Ингс, 45+3
xG: 1.39 - 1.23
Владение мячем: 54% - 46%
Удары: 20 - 4
Удары в створ: 3 - 2