Гент - Вест Хэм: обзор и результат матча Лиги Конференций 13.04.2023

В рамках матча 1/4 финала Лиги Конференций Вест Хэм сыграл с Гентом.

Команды сыграли в результативную ничью, создав достаточное количество опасных моментов.

Счет в поединке открыли "молотобойцы" перед самым перерывом. Автором гола стал Дэнни Ингс.

После возобновления игры бельгийцы смогли отыграться благодаря усилиям Уго Кейперса.

Однако, для хозяев все могло закончиться очень плохо. Дело в том, что в компенсированное время Камиль Пйонтковски нарушил правила в своей штрафной и судья назначил пенальти, а также удалил поляка с поля. Впрочем, в решение арбитра вмешался VAR и оно было отменено, благодаря чему Гент спас ничью перед выездным поединком.

Статистика матча Гент - Вест Хэм

Гент - Вест Хэм 1:1

Голы: Кепйерс, 63 - Ингс, 45+3

xG: 1.39 - 1.23

Владение мячем: 54% - 46%

Удары: 20 - 4

Удары в створ: 3 - 2