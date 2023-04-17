Рома - Удинезе 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 16.04.2023

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 30-го тура Серии А Рома на своем поле принимала Удинезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Римский клуб вышел вперед в концовке первого тайма - Кристанте не забил пенальти, но на добивании первым был Бове.

Уже на старте второй половины встречи Пеллегрини оформил взятие ворот соперника. Точку в матче поставил Абрахам, который реализовал свой момент в компенсированное время.

Видео голов и обзор матча Рома - Удинезе:

Рома - Удинезе 3:0

Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55 Абрахам, 90+1

Рома: Руй Патрисиу, Челик (Спинаццола, 75), Смоллинг, Льоренте, Манчини, Вейналдум (Матич, 61), Кристанте, Пеллегрини (Тахирович, 90), Бове, Белотти (Абрахам, 74), Эль-Шаарави (Залевски, 74).

Удинезе: Сильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 71), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи (Мазина, 86), Уолас, Ловрич (Несторовски, 78), Самарджич (Пафунди, 78), Перейра, Саксесс (Товен, 79).

Предупреждения: Перейра (35), Саксесс (40), Эхизибуэ (45), Манчини (67), Товен (90).