iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Удинезе 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 16.04.2023

Римский клуб поднялся в таблице национального чемпионата.
Сегодня, 07:22
Рома - Удинезе / Getty Images
Рома - Удинезе / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 30-го тура Серии А Рома на своем поле принимала Удинезе. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Римский клуб вышел вперед в концовке первого тайма - Кристанте не забил пенальти, но на добивании первым был Бове.

Уже на старте второй половины встречи Пеллегрини оформил взятие ворот соперника. Точку в матче поставил Абрахам, который реализовал свой момент в компенсированное время.

Видео голов и обзор матча Рома - Удинезе:

Рома - Удинезе 3:0         
Голы: Бове, 37, Пеллегрини, 55 Абрахам, 90+1

Рома: Руй Патрисиу, Челик (Спинаццола, 75), Смоллинг, Льоренте, Манчини, Вейналдум (Матич, 61), Кристанте, Пеллегрини (Тахирович, 90), Бове, Белотти (Абрахам, 74), Эль-Шаарави (Залевски, 74).

Удинезе: Сильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 71), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи (Мазина, 86), Уолас, Ловрич (Несторовски, 78), Самарджич (Пафунди, 78), Перейра, Саксесс (Товен, 79).

Предупреждения: Перейра (35), Саксесс (40), Эхизибуэ (45), Манчини (67), Товен (90).


Статьи по теме

НБА. Плей-офф: Лейкерс переиграли Мемфис, Милуоки сенсационно проиграл Майами НБА. Плей-офф: Лейкерс переиграли Мемфис, Милуоки сенсационно проиграл Майами
"Не со всем согласен": Клопп - о трансферной политике Ливерпуля "Не со всем согласен": Клопп - о трансферной политике Ливерпуля
Рой Джонс объяснил почему не состоялся бой Усик - Фьюри Рой Джонс объяснил почему не состоялся бой Усик - Фьюри
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
просмотров

Последние новости

НБА08:25
НБА. Плей-офф: Лейкерс переиграли Мемфис, Милуоки сенсационно проиграл Майами
Европа08:01
"Не со всем согласен": Клопп - о трансферной политике Ливерпуля
Бокс07:42
Рой Джонс объяснил почему не состоялся бой Усик - Фьюри
Европа07:22
Рома - Удинезе 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
00:51
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
Киберспорт00:33
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа00:16
В Баварии определились с судьбой Мане
Вчера, 23:59
Европа23:59
Рома не испытала проблем с Удинезе
Европа23:36
Марсель Малиновского обыграл на своем поле Труа
23:18
Ягупова помогла Фенербахче впервые в истории победить в финале женской Евролиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK