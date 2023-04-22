Зинченко, Шевченко и еще трое: украинцы, сыгравшие 100 матчей в топ-чемпионатах
Когда украинский футболист переходит в клуб, представляющий один из пяти лучших чемпионатов мира - это конечно событие.
Таких игроков было не мало, а вот тех, кто бы задержался в одной из таких лиг и провел в ней более 100 матчей - уже меньше.
ISPORT вспомнил всех футболистов из Украины, которые могут похвастаться сотней матчей в одном из лучших чемпионатов.
Александр Зинченко
- Чемпионат: АПЛ
- Матчей: 100
- Клубы: Манчестер Сити (76), Арсенал (24)
Украинский защитник оказался в Англии в 2016-м году, перейдя в Манчестер Сити. Зинченко начинал свою карьеру как "игрок на перспективу": была аренда в ПСВ, сидел на скамейке, но сумел завоевать доверие Хосепа Гвардиолы. Благодаря своим стараниям и упорству - в последнее время часто попадал в основу или выходил на поле со скамейки запасных.
Летом прошлого года Александр ушел из Сити в Арсенал. Именно в лондонской команде он стал лидером и важным звеном. За первый сезон он уже провел 24 матча в АПЛ, что свидетельствует о доверии со стороны Микеля Артеты. Поэтому эта цифра точно будет расти.
Руслан Малиновский
- Чемпионат: Серия А
- Матчей: 115
- Клубы: Аталанта
Воспитанник донецкого Шахтера оказался в Аталанте транзитом через аренды и бельгийский Генк. В 2019 году бергамаски поверили в талант украинца, заплатив за него около 14 миллионов евро.
Малиновский по-настоящему вырос как футболист под руководством Гасперини. Им интересовались гранды Италии, ведь не каждый может стать лучшим ассистентом лиги и иметь пушечный удар.
Однако со временем отношения Руслана и тренера перестали находиться на хорошем уровне - Малиновский не всегда попадал в состав, были слухи о конфликтах внутри всей команды, поэтому атмосфера не из лучших. Зимой текущего года украинец перешел в Марсель. Возможно, там он также проведет 100 игр, но узнаем это через несколько лет.
Виктор Скрипник
- Чемпионат: Бундеслига
- Матчей: 138
- Клубы: Вердер
На пике своей карьеры в 26 лет защитник Виктор Скрипник сменил Днепр на бременский Вердер и смог войти в историю клуба.
Скрипник провел в Бремене восемь сезоне и за это время сыграл в более полутора сотнях матчей в Бундеслиге, Кубке Германии и еврокубках.
Андрей Воронин
- Чемпионат: Бундеслига
- Матчей: 155
- Клубы: Боруссия М (7), Кельн (19), Байер (92), Герта (27), Фортуна Дюссельдорф (10)
Форвард начинал взрослую карьеру в Германии и дебютировал в Бундеслиге еще в 1997 году. Но юному нападающему доверяли мало, поэтому он перебрался во вторую Бундеслигу, где стал настоящей легендой и вернулся в элиту спустя три года.
Поиграл бывший футболист сборной Украины в высшем дивизионе Германии сразу за пять клубов и смог забить 48 голов.
Андрей Шевченко
- Чемпионат: Серия А
- Матчей: 226
- Клубы: Милан
В 1999 году юный форвард Андрей Шевченко получил предложение от Милана о полноценном трансфере. Итальянский гранд заплатит за него 25 миллионов долларов. С первого же сезона украинец впечатлял, став лучшим бомбардиром лиги.
Шевченко принес много трофеев клубу, в частности выиграл Золотой мяч. Затем у Андрея был переход в Челси, где у него не получилось. Через несколько лет Шевченко снова вернулся в Милан, но второй раз зажечь не сумел.
За два прихода Шевченко стал своим для Милана, для Италии. А свою фамилию вписал золотыми буквами в историю страны и итальянского футбола.