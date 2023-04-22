Зинченко, Шевченко и еще трое: украинцы, сыгравшие 100 матчей в топ-чемпионатах

Когда украинский футболист переходит в клуб, представляющий один из пяти лучших чемпионатов мира - это конечно событие.

Таких игроков было не мало, а вот тех, кто бы задержался в одной из таких лиг и провел в ней более 100 матчей - уже меньше.

ISPORT вспомнил всех футболистов из Украины, которые могут похвастаться сотней матчей в одном из лучших чемпионатов.

Александр Зинченко

Чемпионат: АПЛ

Матчей: 100

Клубы: Манчестер Сити (76), Арсенал (24)

Украинский защитник оказался в Англии в 2016-м году, перейдя в Манчестер Сити. Зинченко начинал свою карьеру как "игрок на перспективу": была аренда в ПСВ, сидел на скамейке, но сумел завоевать доверие Хосепа Гвардиолы. Благодаря своим стараниям и упорству - в последнее время часто попадал в основу или выходил на поле со скамейки запасных.

Летом прошлого года Александр ушел из Сити в Арсенал. Именно в лондонской команде он стал лидером и важным звеном. За первый сезон он уже провел 24 матча в АПЛ, что свидетельствует о доверии со стороны Микеля Артеты. Поэтому эта цифра точно будет расти.

Руслан Малиновский

Чемпионат: Серия А

Матчей: 115

Клубы: Аталанта

Воспитанник донецкого Шахтера оказался в Аталанте транзитом через аренды и бельгийский Генк. В 2019 году бергамаски поверили в талант украинца, заплатив за него около 14 миллионов евро.

Малиновский по-настоящему вырос как футболист под руководством Гасперини. Им интересовались гранды Италии, ведь не каждый может стать лучшим ассистентом лиги и иметь пушечный удар.

Однако со временем отношения Руслана и тренера перестали находиться на хорошем уровне - Малиновский не всегда попадал в состав, были слухи о конфликтах внутри всей команды, поэтому атмосфера не из лучших. Зимой текущего года украинец перешел в Марсель. Возможно, там он также проведет 100 игр, но узнаем это через несколько лет.

Виктор Скрипник

Чемпионат: Бундеслига

Матчей: 138

Клубы: Вердер

На пике своей карьеры в 26 лет защитник Виктор Скрипник сменил Днепр на бременский Вердер и смог войти в историю клуба.

Скрипник провел в Бремене восемь сезоне и за это время сыграл в более полутора сотнях матчей в Бундеслиге, Кубке Германии и еврокубках.

Андрей Воронин

Чемпионат: Бундеслига

Матчей: 155

Клубы: Боруссия М (7), Кельн (19), Байер (92), Герта (27), Фортуна Дюссельдорф (10)

Форвард начинал взрослую карьеру в Германии и дебютировал в Бундеслиге еще в 1997 году. Но юному нападающему доверяли мало, поэтому он перебрался во вторую Бундеслигу, где стал настоящей легендой и вернулся в элиту спустя три года.

Поиграл бывший футболист сборной Украины в высшем дивизионе Германии сразу за пять клубов и смог забить 48 голов.

Андрей Шевченко

Чемпионат: Серия А

Матчей: 226

Клубы: Милан

В 1999 году юный форвард Андрей Шевченко получил предложение от Милана о полноценном трансфере. Итальянский гранд заплатит за него 25 миллионов долларов. С первого же сезона украинец впечатлял, став лучшим бомбардиром лиги.

Шевченко принес много трофеев клубу, в частности выиграл Золотой мяч. Затем у Андрея был переход в Челси, где у него не получилось. Через несколько лет Шевченко снова вернулся в Милан, но второй раз зажечь не сумел.

За два прихода Шевченко стал своим для Милана, для Италии. А свою фамилию вписал золотыми буквами в историю страны и итальянского футбола.