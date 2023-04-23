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Металлист-1925 победил Львов в выездном матче

Харьковчане уверенно переиграли своего соперника.
Сегодня, 15:00
Металлист 1925 / upl.ua
Металлист 1925 / upl.ua

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Львов на своем поле встретился с Металлистом 925.

Харьковчане довольно легко переиграли безнадежного аутсайдера УПЛ, победив со счетом 0:2.

Гости забили первый гол еще до перерыва. Отметился Константин Бичек. 

Перед завершением поединка коллектив Эдмара добил соперника благодаря голу Дмитрия Капинуса.

Статистика матча чемпионата Украины Львов - Металлист 1925

Львов - Металлист 1925 0:2

Голы: Бичек, 26, Капинус, 84.

Владение мячем: 47% - 53%
Удары: 5 - 5 
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 132 - 153

Львов: Рыбка - Габриэль, Сасовский (Симинин, 76), Дитятьев (Никитюк, 66) - Богунов, Беляев, Алибеков, Мильченко, Кузык - Свржняк (Эсеола, 66), Бугай.

Металлист 1925: Сидоренко - Безуглый, Е. Ткачук, Курило (Рудавский, 81), Капинус - Кравченко (Мартынюк, 69), Габелок, Вачиберадзе (А. Ткачук, 69) - Русин, Бычек (Чирук, 61), Дмитренко (Ременюк, 61).

Предупреждения: Свржняк, Игорь - Е. Ткачук


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