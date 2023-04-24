Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А

Победный гол был забит на последней минуте встречи.

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Наполи.

Команды долгое время не могли забить, однако оставили это на концовку второго тайма.

Сначала полузащитник туринцев Анхель Ди Мария поразил ворота гостей, но его гол был отменен за фола в атаке.

В компенсированное время ко второму тайму Наполи забил легальный гол, а его автором стал Распадори.

Видео голов и обзор матча Ювентус - Наполи:

Ювентус - Наполи 0:1

Гол: Распрадори, 90+4

Ювентус: Шченсны, Ругани, Гатти, Данило, Соуле (Фаджоли, 66), Костич (Кьеза, 61), Рабьо, Локателли, Миретти (Ди Мария, 61), Куадрадо, Милик (Влахович, 90).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ррахмани, 90), Замбо-Ангисса, Ндомбеле (Зелиньски, 68), Лосано (Элмаз, 68), Кварацхелия (Распадори, 86), Осимхен.

Предупреждения: Локателли (23), Рабьо (40), Фаджоли (85), Ди Мария (89), Замбо-Ангисса (90).