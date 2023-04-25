iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Бергамский клуб сумел остановить подопечных Жозе Моуринью.
Сегодня, 07:23
Аталанта - Рома: Видео голов / Getty Images
Аталанта - Рома: Видео голов / Getty Images

В понедельник, 24 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле принимала Рому.

В первом тайме хозяева поля вышли вперед после точного удара Пашалича.

В средине второй половины встреча Толои удвоил преимущество Аталанты, но через пару минут Пеллегрини довел счет до минимального отставания.

Компенсированное время второго тайма закончилось еще одним взятием ворот в исполнении Аталанты - забил Комейнерс.

Видео голов и обзор матча Аталанта - Рома:

Аталанта - Рома 3:1
Голы: Пашалич, 39, Толои, 74, Комейнерс, 90+5 - Пеллегрини, 83

Аталанта: Спортьелло - Мэле (Демирал, 82), Толои, Джимшити (Паломино, 73), Скальвини, Дзаппакоста - де Рон, Пашалич (Хейлунд, 82), Копмейнерс, Эдерсон (Соппи, 90) - Сапата (Муриэль, 90).

Рома: Руи Патрисиу - Челик, Льоренте, Манчини (Дибала, 65), Рожер, Залевски (Спинаццола, 64) - Кристанте, Пеллегрини, Бове (Матич, 64), Сольбаккен (Эль-Шаарави, 64) - Абрахам (Белотти, 81).

Предупреждения: Гасперини, 27, Де Рон, 30, Паломино, 86, Копмейнерс, 90+5 - Сольбаккен, 60


Статьи по теме

Кубок Стэнли: Торонто показал характер в игре с Тампа-Бэй, Вегас переиграл Виннипег Кубок Стэнли: Торонто показал характер в игре с Тампа-Бэй, Вегас переиграл Виннипег
НБА. Плей-офф: Маями сенсационно обыграл Милуоки, Лейкерс дожали Мемфис НБА. Плей-офф: Маями сенсационно обыграл Милуоки, Лейкерс дожали Мемфис
Форвард Юты стал самым прогрессирующим игроком сезона-22/23 в НБА Форвард Юты стал самым прогрессирующим игроком сезона-22/23 в НБА
Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
просмотров

Последние новости

НХЛ08:25
Кубок Стэнли: Торонто показал характер в игре с Тампа-Бэй, Вегас переиграл Виннипег
НБА08:10
НБА. Плей-офф: Маями сенсационно обыграл Милуоки, Лейкерс дожали Мемфис
НБА07:54
Форвард Юты стал самым прогрессирующим игроком сезона-22/23 в НБА
Бокс07:35
Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны
Европа07:23
Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа01:01
В Германии загорелся самолет с женской командой Арсенала
Другие00:28
Легендарный обмен: в НФЛ состоялся переход четырехкратного MVP
Европа00:01
Бывший клуб Малиновского легко переиграл дома Рому
Вчера, 23:45
Другие страны23:45
Ан-Наср Роналду не смог одолеть аутсайдера в большинстве и покинул Кубок короля
Европа23:01
Челси близок к подписанию еще одного молодого таланта из Бенфики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK