Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

В понедельник, 24 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле принимала Рому.

В первом тайме хозяева поля вышли вперед после точного удара Пашалича.

В средине второй половины встреча Толои удвоил преимущество Аталанты, но через пару минут Пеллегрини довел счет до минимального отставания.

Компенсированное время второго тайма закончилось еще одним взятием ворот в исполнении Аталанты - забил Комейнерс.

Видео голов и обзор матча Аталанта - Рома:

Аталанта - Рома 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толои, 74, Комейнерс, 90+5 - Пеллегрини, 83

Аталанта: Спортьелло - Мэле (Демирал, 82), Толои, Джимшити (Паломино, 73), Скальвини, Дзаппакоста - де Рон, Пашалич (Хейлунд, 82), Копмейнерс, Эдерсон (Соппи, 90) - Сапата (Муриэль, 90).

Рома: Руи Патрисиу - Челик, Льоренте, Манчини (Дибала, 65), Рожер, Залевски (Спинаццола, 64) - Кристанте, Пеллегрини, Бове (Матич, 64), Сольбаккен (Эль-Шаарави, 64) - Абрахам (Белотти, 81).

Предупреждения: Гасперини, 27, Де Рон, 30, Паломино, 86, Копмейнерс, 90+5 - Сольбаккен, 60