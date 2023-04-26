Наставник сборной Германии: Мы проведем особую игру против Украины

Коуч сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о будущем спарринге против Украины.

Специалист заявил, что игра с нашей страной будет особенной.

"Мы проведем этот особенный матч против Украины, а затем в спаррингах нас ждут еще два сильных соперника - Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией.

Первые полчаса показали, что нам нужно еще много работать, чтобы выйти в финал чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело идя вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко почувствовали эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", - сказал Флик.

Напомним, ранее стала известна дата и место проведение матча Германия - Украина.