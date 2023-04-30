Уход "легенды": Магуайр раздумывает над тем, чтобы покинуть МЮ

Англичанин боится не сыграть на Евро-2024 из-за потери места в старте.

МЮ может потерять одного из игроков, который оставил немалый след в истории клуба и надолго запомниться болельщикам команды. Речь идет о Харри Магуайре.

Как сообщает издание Daily Mail, англичанин раздумывает над тем, чтобы покинуть стан "красных дьяволов" в ближайшее время.

Дело в том, что герой бесчисленного количества мемов боится потерять место в стартовом составе и не поехать на Евро-2024 в составе сборной.

При этом источник не называет конкретных претендентов на подписание центрбэка, хотя, несмотря на то, что в последнее время он чаще отмечался со знаком минус, вряд-ли, на него не найдется желающих.

В текущем сезоне Харри провел 28 игр, не отличившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.