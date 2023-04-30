Борнмут Забарного разгромил Лидс и догнал Челси Мудрика в турнирной таблице АПЛ

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 34-го тура АПЛ Борнмут принимал Лидс. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 4:1.

В первом тайме Жефферсон Лерма отличился дублем, после чего Лидс отыгрался под занавес тайме, но клуб от поражения это не спасло. Во второй половине встречи Борнмут забил еще дважды, установив на табло финальный счет.

Отметим, украинский защитник "вишен" Илья Забарный провел весь матч на скамейке запасных.

Таким образом, Борнмут набрал 39 очков, занимая 13-е место АПЛ. Челси Мудрика идет на 12-й строчке, набрав аналогичное количество баллов.

Борнмут - Лидс 4:1

Голы: Лерма, 20, 24, Соланке, 63, Семеньо, 90+1 - Бэмфорд, 32

Борнмут: Нето, Смит, Сенеси, Келли, Винья (Энтони, 62), Лерма, Кристи, Ротуэлл (Кук, 73), Биллинг (Мур, 62; Семеньо, 83), Уаттара, Соланке (Стэйси, 89).

Лидс; Мелье, Эйлинг, Купер (Вебер, 34), Кристенсен, Кох, Харрисон, Рока, Маккенни (Форшоу, 71), Саммервилл, Бэмфорд (Родриго, 70), Ньонто.

Предупреждение: Смит (55).