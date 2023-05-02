Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 01.05.2023

В понедельник, первого мая, в рамках 32-го тура чемпионата Испании Севилья на своем поле принимала Жирону.

Гости открыли счет на 23-й минуте, а автором гола стал Хуанпе.

После перерыва Жирона удвоила счет благодаря голу Кастельяносу, которому отдал голевой пас украинец Виктор Цыганков.

Несмотря на попытки Севильи отыграться, им не удалось этого сделать. Жирона удержала победный счет - 2:0.

Видео голов и обзор матча Севилья - Жирона:

Севилья - Жирона 0:2

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

Севилья: Дмитрович - Монтьель, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо (Сусо, 60), Гомес (Ракитич, 60), Окампос, Гуйе (Рафа Мир, 75), Хиль (Ламела, 82) - Эн-Несири.

Жирона: Гассанига - Ян Коуто, Хуанпе, Хави (Кальенс, 63), Буэно, Мигель Гутьеррес (Фернандес, 73) - Рикельме (Артеро, 90), Ромеу, Мартин, Цыганков (Эспиноса, 90) - Кастельянос (Рейньер, 73).

Предупреждение: Гудель, 4 - Кайенс, 84

Источник: MEGOGO