Лестер - Эвертон 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 01.05.2023
В понедельник, первого мая, в рамках 34-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принимал Эвертон.
В первом тайме команды на двоих забили три гола. Сначала Кальверт-Льюин открыл счет, но уже через несколько минут Сеюнджю восстановил паритет. В средине тайма Варди забил второй гол в ворота Лестера, что позволило его команде выйти вперед.
Вторая половина встречи началась с гола Ивоби - теперь Эвертон сравнял счет.
До финального свистка Лестер и Эвертон создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.
Видео голов и обзор матча Лестер - Эвертон:
Лестер - Эвертон 2:2
Голы: Сеюнджю, 22, Варди, 33 - Кальверт-Льюин, 15, Ивоби, 54
Лестер: Иверсен - Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен, 88) - Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Сумаре - Мэддисон, Барнс (Прат, 88), Варди.
Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Паттерсон, 45), Тарковски, Кин, Миколенко - Гуйе, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Макнил - Кэлверт-Льюин.
Предупреждение: Сумаре, 44, Томас, 53, Мэддисон, 89, Кристансен, 90+2 - Гуйе, 56