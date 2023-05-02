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Лестер - Эвертон 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 01.05.2023

Команды забили четыре гола, но выявить победителя не сумели.
Сегодня, 08:40
Лестер - Эвертон / Getty Images
Лестер - Эвертон / Getty Images

В понедельник, первого мая, в рамках 34-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принимал Эвертон.

В первом тайме команды на двоих забили три гола. Сначала Кальверт-Льюин открыл счет, но уже через несколько минут Сеюнджю восстановил паритет. В средине тайма Варди забил второй гол в ворота Лестера, что позволило его команде выйти вперед.

Вторая половина встречи началась с гола Ивоби - теперь Эвертон сравнял счет.

До финального свистка Лестер и Эвертон создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

Видео голов и обзор матча Лестер - Эвертон:

Лестер - Эвертон 2:2
Голы: Сеюнджю, 22, Варди, 33 - Кальверт-Льюин, 15, Ивоби, 54

Лестер: Иверсен - Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен, 88) - Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Сумаре - Мэддисон, Барнс (Прат, 88), Варди.

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Паттерсон, 45), Тарковски, Кин, Миколенко - Гуйе, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Макнил - Кэлверт-Льюин.

Предупреждение: Сумаре, 44, Томас, 53, Мэддисон, 89, Кристансен, 90+2 - Гуйе, 56


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