Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.05.2023

Алексис Мак Аллистер помог "чайкам" победить уже в компенсированное время.

В рамках перенесенного матча 28 тура чемпионата Англии случилось повторение полуфинала Кубка страны, где встретились Брайтон и Манчестер Юнайтед.

Как и в прошлом поединке между собой, команды продемонстрировали хороший футбол, который впрочем не повлек за собой изобилие голов.

И МЮ, и Брайтон наиграли на забитый мяч, но лишь одной из команд суждено было забить. На 90+9 после назначенного пенальти победу хозяевам матча принес Алексис Мак Аллистер

Таким образом, "красные дьяволы" оставляют за собой четвертую строчку в чемпионате с 63 очками в активе, а Брайтон, набрав 55 пункта, взобрался на шестую строчку.

Статистика матча чемпионата Англии Брайтон - Манчестер Юнайтед

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0

Голи: Мак Аллистер, 90+9

xG: 2,15 - 1, 26

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 23 - 16

Удары в створ: 6 - 5