Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.05.2023
Алексис Мак Аллистер помог "чайкам" победить уже в компенсированное время.
В рамках перенесенного матча 28 тура чемпионата Англии случилось повторение полуфинала Кубка страны, где встретились Брайтон и Манчестер Юнайтед.
Как и в прошлом поединке между собой, команды продемонстрировали хороший футбол, который впрочем не повлек за собой изобилие голов.
И МЮ, и Брайтон наиграли на забитый мяч, но лишь одной из команд суждено было забить. На 90+9 после назначенного пенальти победу хозяевам матча принес Алексис Мак Аллистер
Таким образом, "красные дьяволы" оставляют за собой четвертую строчку в чемпионате с 63 очками в активе, а Брайтон, набрав 55 пункта, взобрался на шестую строчку.
Статистика матча чемпионата Англии Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Голи: Мак Аллистер, 90+9
xG: 2,15 - 1, 26
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 23 - 16
Удары в створ: 6 - 5