Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии 04.05.2023

В четверг, 4 мая, в рамках перенесенного матча 28 тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

В первом тайме коллективы имели несколько шикарных возможностей для взятия ворот, но вратари команд сыграли надежно.

Вторая половина встречи проходила в подобной манере, однако победитель был определен.

На последних минутах поединка Брайтон заработал пенальти, который реализовал Мак Аллистер. Благодаря точному удару Брайтон добыл минимальную победу.

Видео гола и обзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед:

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Мак Аллистер, 90+9