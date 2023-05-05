Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии 04.05.2023
Победитель встречи определился на последних минутах игры.
В четверг, 4 мая, в рамках перенесенного матча 28 тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.
В первом тайме коллективы имели несколько шикарных возможностей для взятия ворот, но вратари команд сыграли надежно.
Вторая половина встречи проходила в подобной манере, однако победитель был определен.
На последних минутах поединка Брайтон заработал пенальти, который реализовал Мак Аллистер. Благодаря точному удару Брайтон добыл минимальную победу.
Видео гола и обзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед:
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Мак Аллистер, 90+9