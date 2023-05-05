iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии 04.05.2023

Победитель встречи определился на последних минутах игры.
Сегодня, 07:40
Брайтон - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Брайтон - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 4 мая, в рамках перенесенного матча 28 тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

В первом тайме коллективы имели несколько шикарных возможностей для взятия ворот, но вратари команд сыграли надежно.

Вторая половина встречи проходила в подобной манере, однако победитель был определен.

На последних минутах поединка Брайтон заработал пенальти, который реализовал Мак Аллистер. Благодаря точному удару Брайтон добыл минимальную победу.

Видео гола и обзор матча Брайтон - Манчестер Юнайтед:

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Мак Аллистер, 90+9


Статьи по теме

Стало известно, сколько заработает Усик, если примет участие в супертурнире Стало известно, сколько заработает Усик, если примет участие в супертурнире
Покровительство Марадоны: Карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством Покровительство Марадоны: Карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством
Футбол сегодня: матчи в Бундеслиге Футбол сегодня: матчи в Бундеслиге
Кубок Стэнли: Флорида вновь обыграла Торонто, Даллас сравнял счет в противостояние с Сиэтлом Кубок Стэнли: Флорида вновь обыграла Торонто, Даллас сравнял счет в противостояние с Сиэтлом
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс09:05
Стало известно, сколько заработает Усик, если примет участие в супертурнире
Европа08:40
Покровительство Марадоны: Карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством
Европа08:12
Футбол сегодня: матчи в Бундеслиге
НХЛ08:00
Кубок Стэнли: Флорида вновь обыграла Торонто, Даллас сравнял счет в противостояние с Сиэтлом
Европа07:40
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
НБА07:21
НБА. Плей-офф: Голден Стэйт переиграл Лейкерс и сравнял счет в серии
Киберспорт00:56
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа00:47
Президент Наполи: Мы хотим побеждать снова, снова и снова
ММА00:44
Тренер Нганну назвал причину ухода бойца из UFC
Европа00:22
ПСЖ может отдать Неймара в аренду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK