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Клопп сомневается, что Ливерпуль обгонит Манчестер Юнайтед в гонке за место в Лиге чемпионов

Тренер мерсисайдцев считает, что "красные дьяволы" не проиграют в оставшихся пяти матчах чемпионата Англии.
Сегодня, 20:00
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сомневается в том, что его команда обеспечит себе место в Лиге чемпионов, поскольку Манчестер Юнайтед, занимающий ныне четвертое место, вряд ли упустит свое.

Пятиматчевая победная серия подняла мерсисайдцев на пятое место в таблице АПЛ, отставая от манкунианцев на четыре очка. Но немецкий специалист не ожидает, что их соперники потеряют очки.

"Другие команды находятся в гораздо лучшем положении: пока они выигрывают свои матчи, у нас нет шансов", — цитирует Клоппа ESPN.

"Мы должны держать команды позади себя. У нас 59 очков, а у Юнайтед 63, поэтому мы можем набрать максимум 71 (в конце сезона). Юнайтед нужно восемь очков в пяти матчах, из 15 возможных. Я думаю, что они с этим справятся".

"У нас достаточно собственных забот. Завтра с Брентфордом будет трудная игра. Теоретически мы можем контролировать всю игру, и один стандарт может убить вас".

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Матч Ливерпуль - Брентфорд состоится в субботу, 6 мая. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед АПЛ Юрген Клопп

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