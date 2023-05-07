Довбик забил после "левого" пенальти, но его заставили перебить из-за нарушения вратаря

На 62-й минуте арбитр Дмитрий Панчишин назначил пенальти за фол против Рубчинского, но на повторах было хорошо видно, что нарушение произошло в штрафной площадке.

Артем Довбик взялся пробивать 11-метровый, но голкипер Евгений Паст парировал удар. Сам Довбик первым успел на добивание и забил мяч в ворота.

Арбитры, тем не менее, взятие не засчитали и заставили Артема перебивать пенальти, ведь вратарь во время удара нарушил правила, преждевременно покинув линию ворот. Но и со второй попытки Паст переиграл Довбика.

На момент написания новости Днепр-1 побеждает со счетом 1:2. За Черноморец забил Даниил Алефиренко, а за Днепр-1 Александр Назаренко и все тот же Довбик.