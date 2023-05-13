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Ньюкасл не обыграл аутсайдера, третье место теперь под угрозой

"Павлины" подарили шанс для Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 16:40
Лидс - Ньюкасл / Getty Images
Лидс - Ньюкасл / Getty Images

В субботу, 13 мая, Лидс принимал дома Ньюкасл в рамках 36-го тура АПЛ.

Неожиданно, борящийся за выживание Лидс открыл счет уже на 7-й минуте. "Сороки" бросили вперед все силы, но привезли себе пенальти, однако Бэмфорд не сумел переиграть Ника Поупа. А уже через пару минут Уилсон показал, как нужно оформлять 11-метровый.

Источник: Getty Images

Во втором тайме борьба стала более острой, и Лидс снова привез сее пенальти, который Уилсон снова не простил. Затем отличился и Сент-Максимин, но гол отменили из-за офсайда. Однако удача все равно была на стороне хозяев, на 79-й минуте мяч после удара Кристенсена срикошетил в сетку ворот Поупа.

Источник: Getty Images

Увы, "сороки" так и не смогли додавить соперника, который в самом конце еще и остался в меньшинстве. Манчестер Юнайтед получил шанс догнать Ньюкасл в турнирной таблице.

Статистика матча Лидс - Ньюкасл 36-го тура чемпионата Англии

Лидс - Ньюкасл 2:2

Голы: Эйлинг, 7, Кристенсен, 79 - Уилсон (пенальти), 31, (пенальти), 69

Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 9 - 18
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 16 - 14
Ожидаемые голы (xG): 2.21 - 2.78

Лидс: Роблес - Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо - Стрейк, Кох, Маккенни, Гринвуд (Форшоу, 46) - Харрисон (Ньонто, 64), Родриго (Ааронсон, 87), Бэмфорд 

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Бруно Гимараэс, Уиллок (Андерсон, 87), Альмирон (Гордон, 73), Жоэлинтон - Уилсон (Сен-Максимен, 73), Исак.

Предупреждения: Фирпо, 59, 90+1, Гнонто, 68, Роблес, 69, Бэмфорд, 90+2 - Гимараэш, 57, Уилсон, 69

Удаление: Фирпо, 90+1


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