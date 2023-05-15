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Ювентус без проблем разобрался с аутсайдером Серии А

Туринцы отрываются от Интера в турнирной таблице.
Сегодня, 00:25
Ювентус - Кремонезе / Getty Images
Ювентус - Кремонезе / Getty Images

В воскресенье, 14 мая, Ювентус принимал дома скромный Кремонезе в рамках 35-го тура Серии А.

Туринцы с первых минут прижали гостей к их воротам, но открыть счет не удавалось, хотя острых моментов хватало. Первый тайм запомнился, скорее, травмой Поля Погба, который впервые более чем за год появился в стартовом составе.

Источник: Getty Images

Во втором тайме давление не спадало и на 55-й минуте туринцы наконец открыли счет. Фаджоли классным ударом вывел свою команду вперед. Однако Ювентус продолжал давить изо всех сил и вымучил еще один гол, на том матч и закончился. Туринцы отрываются от Интера на три очка.

Источник: Getty Images

Статистика матча Ювентус - Кремонезе 35-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Кремонезе 2:0

Голы: Фаджоли, 55, Бремер, 79

Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 24 - 3
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 15 - 5
Ожидаемые голы (xG): 1.89 - 0.09

Ювентус: Перин - Данило, Бремер, Гатти - Куадрадо (Барбьери, 83), Паредес, Погба (Милик, 24; Кин, 83), Рабьо, Фаджоли, Кьеза (Айлинг, 67) - Влахович (Ди Мария, 66).

Кремонезе: Карнезекки - Феррари (Кастаньетти, 67), Кирикеш, Лочошвили (Серникола, 70), Васкес, Куальята (Валери, 46) - Бенасси (Буонаюто, 67), Мейте, Гальдамес - Афена-Гьян (Чиофани, 46), Окереке.

Предупреждения: Куадрадо, 63, Данило, 66


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