Марсель Малиновского не оставил шансов Анже

В воскресенье, 14 мая, Марсель встречался с абсолютным аутсайдером Лиги 1 Анже.

Несмотря на все попытки Марселя забить быстрый гол, счет открыли именно гости. На 28-й минуте Сима положил шикарный мяч в девятку. Однако долго гости не радовались, Санчес быстро восстановил паритет на поле.

Второй тайм начался с того, что паутину с девятки ворот Анже снял Димитри Пайе. После гола Марсель усилил давление, и в итоге заработал пенальти, который уверенно реализовал Верету. Анже прощается с Лигой 1, а Марсель продолжает гнаться за Лансом за прямую путевку в Лигу чемпионов.

Малиновский провел полный матч, но результативными действиями не отметился, оставшись в тени Пайе и Санчеса.

Статистика матча Марсель - Анже 35-го тура чемпионата Франции

Марсель - Анже 3:1

Голы: Санчес, 34, Пайе, 48, Верету (пенальти), 77 - Сима, 28

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 14 - 4

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 17 - 9

Ожидаемые голы (xG): 2.65 - 0.42

Марсель: Лопес - Колашинац (Байи, 83), Балерди, Ронжье, Клосс (Нуну Тавареш, 65) - Ундер, Пайет (Витинья, 65), Верету, Малиновский, Гендузи (Мбемба, 73) - Санчес (Каборе, 73).

Анже: Бернардони - Бамба, Блажич, Валери, Тиуб, Калумба (Шабанович, 83) - Менди (Юну, 87), Абделли, Бенталеб - Сима, Ньян (Баойя, 83).

Предупреждения: Тавареш, 85 - Ниане, 19, Бенталеб, 33