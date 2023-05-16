Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 15.05.2023
Ливерпульский гранд уничтожил соперника благодаря хет-трику Салаха.
В понедельник, 15 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принимал Ливерпуль.
Главным героем встречи стал нападающий "красных" Мохамед Салах. Египтянину удалось отдать три голевые передачи, что помогло добыть разгромную победу.
В составе Ливерпуля дублем отметился Джонс, а также свой момент реализовал Александр-Арнольд.
Видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль:
Лестер - Ливерпуль 0:3
Голы: Джонс, 33, 36, Александр-Арнольд, 71