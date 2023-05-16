Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 15.05.2023

Сегодня, 07:41

Сегодня, 07:41

В понедельник, 15 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принимал Ливерпуль.

Главным героем встречи стал нападающий "красных" Мохамед Салах. Египтянину удалось отдать три голевые передачи, что помогло добыть разгромную победу.

В составе Ливерпуля дублем отметился Джонс, а также свой момент реализовал Александр-Арнольд.

Видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль:

Лестер - Ливерпуль 0:3

Голы: Джонс, 33, 36, Александр-Арнольд, 71