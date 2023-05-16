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Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 15.05.2023

Ливерпульский гранд уничтожил соперника благодаря хет-трику Салаха.
Сегодня, 07:41
Лестер - Ливерпуль / Getty Images
Лестер - Ливерпуль / Getty Images

В понедельник, 15 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Англии Лестер на своем поле принимал Ливерпуль.

Главным героем встречи стал нападающий "красных" Мохамед Салах. Египтянину удалось отдать три голевые передачи, что помогло добыть разгромную победу.

В составе Ливерпуля дублем отметился Джонс, а также свой момент реализовал Александр-Арнольд.

Видео голов и обзор матча Лестер - Ливерпуль:

 

Лестер - Ливерпуль 0:3

Голы: Джонс, 33, 36, Александр-Арнольд, 71


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Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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