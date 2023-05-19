Немецкий клуб представил специальную форму с необычным референсом

Клуб второй Бундеслиги Хольштайн Киль представил специальную форму с референсом, который уже успели окрестить "самым странным в истории".

Комплект своей расцветкой похож на предупреждающий знак, который обычно размещается на строительных площадках.

Форма посвящена как раз началу строительных работ на стадионе Хольштайна. Клуб из Киля проводит реконструкцию на своей арене и выпустил специальную футболку "для строительной площадки".

В этом комплекте команда сыграет свой последний матч в этом сезоне с Ганновером. Всего таких форм выпущено немногим менее 2000 и к каждой из них прилагается ваучер. После реконструкции стадиона ваучер можно будет обменять на кусочек демонтированной северной трибуны.