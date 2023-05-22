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Эмполи - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 22.05.2023

"Бьянконери" ухудшают свою и без того ужасную ситуацию.
Вчера, 23:50
Ювентус
Ювентус

В 36 туре чемпионата Италии Ювентус, у которого, сегодня, 22 мая, отобрали десять очков на выезде встретился с Эмполи.

На фоне новостей о штрафе "зебры" не смогли собраться и показать хорошую игру в прошедшем матче и был опозорен, разгромно проиграв сопернику.

Еще в первом тайме хозяева обеспечили себе комфортную преимущество, забив дважды в середине первой 45-минутки. Отличились Франческо Капуто и Себастьяно Луперто.

После перерыва все тот же Капуто оформил дубль. В концовке матча Федерико Кьеза попытался спасти лицо своей команде, отквитав один мяч, но последнее слово оказалось за Эмполи, а именно Роберто Пикколи, который все же довел счет до разгромного.

Статистика матча чемпионата Италии Эмполи - Ювентус

Эмполи - Ювентус 4:1

Голы: Капуто, 18, 49, Луперто, 21, Пикколи, 90+2 - Кьеза, 85.

xG: 2.44 - 2.10
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 14 - 19
Удары в створ: 7 - 4


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